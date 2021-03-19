現時全球市面上有不同品牌的疫苗供大家選擇接種，但有人認為這些在短時間內倉促研制出來的武漢肺炎疫苗，對身體存在一定的危險，更有不少人在接種疫苗後出現過敏甚至死亡。但NBA球隊鷹隊就相信疫苗的效用，他們於周四常規賽作客以116:93擊敗雷霆後，拉大隊齊齊去打疫苗。

據報鷹隊全體上下有36人在雷霆的奧克拉荷馬城市接種疫苗，當中有14位球員，其他就是球隊職員。有3位球員因為未能達到奧克拉荷馬的標準，因此未能接種。絛隊發聲明表示：「增加阿特蘭大社區的健康和福祉，我們球會的首要考慮，隨着接種疫苗的資格越來越普遍，我們希望用球隊的平台和影響力，去鼓勵及教育公眾接種疫苗的重要性，尤其是長者和部往種裔。

NBA目前只有鷹隊及塘鵝有職球員接種過武漢肺炎疫苗。在喬治亞洲，任何人只要身高體重指數（BMI）高於25，就合資格能夠打疫疫苗。

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