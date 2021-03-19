港超聯周五（19日）在旺角大球場上演傑志鬥東方的強勁戲碼，賽前大批球迷已到場外等候換飛買飛，排隊人數多達數百人。最終在開賽前近一小時售出全部門票，繼上周青衣運動場後再現「紅旗」。

武漢肺炎疫情下，港超賽事只開放一半座位，以旺角場6,500個座位計算，現時只可容納3,200人。兩軍上周三（10日）在旺角場對撼，當時已錄得2,813人進場。及後傑志作客流浪，更令青衣運動場舉起示意全場爆滿的「紅旗」。今仗主場的藍鳥昨宣佈已預售近千張門票，只剩逾2,000張會在六時半起即場發售。旺角場有望「滿座」，早在下午五時已有幾十名球迷在門外守候。及後人龍不斷，高峰時有數百人排隊，人龍一直伸延至旁邊界限街遊樂場小徑，不時有足總職員及警員出現維持秩序。

排頭位的傑志球迷陳先生（化名）早在下午一時許已到球場。支持傑志多年的他雖已預購門票，但仍選擇提早到場支持愛隊：「依一場波對傑志嚟講好關鍵，希望能夠預早入場。」陳生對上兩場都有入場撐藍鳥，表示對近期傑志賽事多人追捧並不驚訝，又認為賽前口水戰有助刺激入場人數，期望今仗再現「紅旗」：「有好波就有球迷入場，一定紅旗嫁，咁多人撐傑志。」

東方球迷曾先生就在五時到場排隊換飛，認為今仗戰況激烈，故提早入場霸位，希望愛隊可以一雪前恥，報上仗落敗之仇。

接近七時，場外足總職員已要求球迷出示門票、或預購門券證明方可入場，並稱場內只剩特惠門票出售，分批讓合資格球迷入閘。其時場外仍有大批市民等候。七時十分職員在門外掛起「售罄」橫額，又在場內掛起紅旗，示意門票全數售罄。

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