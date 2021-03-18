周五英超有富咸主場迎戰列斯聯上演「升班馬」對決，賽前富咸距離尾4的紐卡素只差2分，今仗只要勝出即可暫脫降班區，爭勝決心必較中游列斯聯強，今仗有望乘勇再取三分，平手盤撐主隊。

文：尊嘉

前季在英超排尾二降班、上季僅靠附加賽才獲升班資格的富咸，季初錄得四連敗，包括作客3:4不敵一同升班的列斯聯後，富咸一度被視為降班膽。幸領隊柏加隨後大膽變陣，棄用中鋒阿歷山大米祖域，改用盧卡文、艾雲卡華利路、卜比列特等快馬大踢穩守突擊，結果自12月作客爆冷擊敗李斯特城以來，最近20場英超只輸過6場，不敗率高達70%。

曾破利市雙雄氣勢猛

富咸近八場賽事，除僅負熱刺及上周不敵如日方中的曼城外，更曾擊敗過愛華頓及利物浦，當中外借來投的尼日利亞前鋒祖殊馬查梅開二度助富咸勇挫「拖肥」。結果富咸憑這股強勁的搶分走勢，令英超護級形勢轉趨熾熱，今仗在主場擺下擂台迎戰同是「升班馬」的列斯聯，富咸只要全取三分即可暫脫降班區，爭勝心肯定較強。

季初表現予人驚喜的列斯聯，在比爾沙帶領下延續體力化的進攻踢法，不過該隊兵源未算充足，季初表現搶眼的中場基列治、積夏里遜等人，表現亦漸見回落，在體力每場消耗甚大下，加上英超對手開始適應列斯聯的踢法，踏入2月起列斯聯近8場只錄2勝1和5負，落敗率高達62.5%之餘，近三場聯賽更無法取得入球，狀態明顯走下坡。

班福特受傷列斯死火

列斯聯目前手執36分，只差4分就能達到傳統護級安全線的40分，今仗爭勝心肯定不及主隊，主將班福特上仗鬥車路士時又傷出，未必能趕及上陣，進一步削弱列斯聯的攻力。加上列斯聯防線一向不穩，今季進行了28場聯賽已失46球，比起排名較低的富咸還要多失10球。

兩軍上季在英冠兩次對碰，無獨有偶都是由主隊勝出，相信比一般英超球隊更加熟悉列斯聯的富咸，今仗勢望借主場之利，贏得護級寶貴三分，繼續向紐卡素、白禮頓等球隊施壓，延續今季英超護級戰的懸念，平手盤一於撐爭勝心更強、近期氣勢亦較好的主隊富咸。