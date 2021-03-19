周四歐霸盃16強次回合，蘇超格拉流哥流浪主場迎戰捷克球隊布拉格斯拉維亞，下半場出現了一幕暴力事件，主隊前鋒基馬胡菲使用「功夫腳」，直中對方門將高拿的頭部領紅，後者亦隨即要擔架抬離場退下火線。隨後格流再有巴洛根被逐，結果9人應戰的格流在主場以0:2不敵對手，兩回合計以1:3出局，至於布拉格斯拉維亞繼上一圈淘汰英超李斯特城後，再淘汰另一支英倫球隊。

首回合兩軍踢成1:1，失了一個作客入球的布拉格斯拉維亞今場採取主動，上半場14分鐘即憑前鋒奧拉恩卡，接應左路傳中頭槌攻門破網，助客軍領先1:0，總比數同樣領先2:1。隨後主隊格流積極反撲，惜賴恩堅特及摩尼路斯的射門均無法破關。

半場落後一球的格流，下半場61分鐘出現一幕暴力事件，後備上陣僅6分鐘的前鋒基馬胡菲，使用「功夫腳」踩中對方出迎門將高拿的頭部，球證隨即向基馬胡菲出示紅牌，至於頭部不斷流血的高拿亦要由擔架抬離場，由後備門將入替。73分鐘，格流後衞巴洛根禁區外踢中對手，兩黃一紅被逐令主隊要10人應戰，結果羅馬尼亞中場史坦斯奧隨即在禁區頂直射罰球破網，助客軍鎖定2:0勝局。

完場後兩軍球員一度發生爭執，賽後輸波出局的格流領隊謝拉特表示，自己的球員格連卡馬拉，遭到對手種族歧視。英國《每日郵報》報稱，客軍球員古迪拿賽後更在球員通道被對手襲擊，結果布拉格斯拉維亞報警要警察到場，就連捷克駐英國大使館也要捲入並協助事件，據報歐洲足協已就事件展開調查，客軍方面堅決否認有關種族歧視的指控。

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