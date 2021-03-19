衞冕傑志今晚在旺角場上演的港超聯榜首大戰，由丹恩奴域先開紀錄，但東方翼鋒艾華頓射入靚波扳平1:1終場，兩強在這場大戰握手言和。

主場出戰的傑志在旺角場3,101名球面前作季內第三度鬥東方是排出4-3-3陣式，基爾頓停賽期滿復出，小將畢頓擔任右中場，丹恩奴域在前線與安永佳及鄭展龍合組鋒線。至於東方繼續受傷兵問題困擾，中鋒盧卡斯未被列入出賽名單之上，費蘭度退居後備，前線改由李嘉耀、辛祖及艾華頓組成鋒線，林恩許及迪高齊齊復出，在中場與隊長梁振邦拍擋，防線由右至左為翟廷峯、基頓、艾華度及黃梓浩。

受疫情影響，旺角場只能發售五成門票，不少球迷提前到場排隊購票，而足總於賽前約50分鐘宣佈門票售罄，兩強相遇，加上賽事半爆，大戰氣氛相當濃厚。不過，上半場戰況未如賽前預計般激烈，戰至21分鐘始有首次埋門，傑志前鋒安永佳禁區施射，皮球未能命中目標。29分鐘，東方反擊，林恩許交李嘉耀右路施射，可惜稍欠角度，被傑志守門員王振鵬拍出再沒收。43分鐘，傑志小將畢頓右路禁區施射被東方守門員葉鴻輝擋出，丹恩奴域補射失機。補時階段，東方角球攻勢，傑土志守門員王振鵬接球後被撞，東方中堅基頓混戰中射空門出界，兩隊半場打成0:0。

易邊後，兩隊原陣出戰，戰至47分鐘，全場過半球迷再次鼓掌，以聲援47位遭國安法起訴的民主派人士。戰至49分鐘，傑志前鋒丹恩奴域禁區頂接應隊友傳送推順射彈地波入網，傑志領先1:0。不能有失的東方在失守後，隨即作出調動，以黃威及費蘭度竹替林恩計許及李嘉耀，而變陣後的東方主導中場，而傑志則伺機打反擊。

61分鐘，傑志反擊，基爾頓交丹恩奴域位射遠柱出界。東方戰至70分鐘扳平，艾華頓右路推入禁區至禁區人施射遠柱，皮球在遠柱上角死角入網，東方追成1:1。89分鐘，傑志中場基爾頓禁區外射出界，比賽末段，兩隊互有攻守，但未能將攻門轉化為埋門，而東方在補時有入球功臣艾華頓傷出，情況似乎頗為嚴重，最終兩隊打成1:1，各得1分後，傑志7戰13分保住首位，而東方12分居次。

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