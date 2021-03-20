港超聯球會天水圍飛馬，明午是復賽後首次回歸元朗大球場迎戰愉園，而飛馬今午在球會社交平台透露已預售約1,200張門票，誓憑主場之助爭取贏波。

受武漢肺炎疫情影響，港超聯復賽後各比賽場地只開放五成座位，而早前已有標準流浪對傑志及傑志對東方龍獅兩場港超聯因半滿便可掛上代表門票售罄的「紅旗」，昨日「傑東」榜首戰不少球迷提早到場排隊輪候，而飛馬明午相隔四個月後返回主場元朗大球場，在港超聯出戰亦受關注；有球迷在飛馬社交平台留言，指飛馬過去兩場表現值得球迷入場支持，也有球迷留言查詢賽事是否有預售。飛馬今在球會官方社交平台公佈，已售出1,200張門票，餘下門票明午即場發售。

飛馬指球隊經調整好陣型及狀態，上場以0:0賽和強敵東方龍獅，更不乏入球機會，遺憾未能把握擊敗對手，而主教練郭嘉諾賽前指，愉園上場不敵晉峰，但不要因此認為愉園是弱隊，他說：「上場落敗相信唔會有損愉園一班年輕球員嘅士氣，對方曾經打和傑志、東方龍獅、理文，可見防守做得好，只是入球比較少，所以我哋今場會採取主攻。」

嘉諾sir表示與不少愉園年輕球員曾經在香港青年代表隊合作過，樂見他們的成長，但他特別提到對方數名球員：「艾迪比帝以及羅拔奧度兩名尼日利亞外援有速度、力量；我與米基爾曾經在元朗合作，佢係一個有能力嘅球員；值得一提嘅係林衍廷近幾場經常喺左路擺大位起腳，更曾經入波，己隊要特別提防。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！