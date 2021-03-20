香港季前田徑測試賽今日（周六）假小西灣運動場開賽，跳高女將楊文蔚因傷闊別賽場近兩年後復出，她以三步起跳造1米62成績，她指滿意表現和康復進度，期望五月能以全程起跳出賽，至於其師妹鄧伊程表現出眾，近月剛轉為全職運動員的她躍過1米77，創個人最佳。此外，體院運動員下周起可接種武漢肺炎疫苗，楊文蔚指暫時未有決定，但為方便出外作賽，估計將會接種。

26歲的楊文蔚前年五月練習時右腳阿基里斯腱撕裂重創，同年年底傷口撕裂，延遲復健進程，養傷近兩年她今日終復出，她以三步起跳造出1米62，她賽後興奮指久休復出略感緊張，並透露現時訓練水平與受傷前相若，「今日不過不失啦，三步起跳（成績）同受傷前差唔多，都交到功課。而家訓練狀況幾好，其實減緊重，今次都算有史以嚟最重一次去比賽，之後會再調整同試五步起跳，希望去到五月香港錦標賽就可以全程。」師妹鄧伊程及周君穎分別以1米77及1米75刷新個人最佳，楊文蔚指喜見兩人進步，期望三人切磋能提升香港田徑水平。體院運動員下周起可接種武漢肺炎疫苗，楊文蔚指為方便出外作賽，傾向接種，「我都有考慮嘅，但無計，我諗都要打，因為出去比賽出入境可能都有要求，都係自己衡量返（利弊），唔打可能出去比賽又要隔離，咁對表現都有影響，而家我未confirm嘅，但如果有海外比賽嘅都要打架喇。」此外，鄧伊程今日跳出1米77，突破1米73個人最佳，她指轉為全職後住入體院宿舍，休息時間充裕，笑言今次成績屬意料之內，「短期目標一定係過1米80，今日狀態比較好，滿意成績嘅。」

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