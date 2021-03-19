【壁球主席盃】

【本報訊】壁球主席盃四強賽周五上演，何子樂與廖梓苓於女子組突圍，兩人周六下午會於決賽對疊；男子組冠軍則由黃祉謙與劉子均爭奪。

今次主席盃為世界職業壁球員協會（PSA）計分賽，賽事由本地球手於香港壁球中心中央場閉門角逐，經歷兩日比賽，港隊1姐何子樂與湯芷穎會師4強，自首圈起一局不失的何子樂保持強勢，她花31分鐘即以3:0（11:8、11:6、11:7）橫掃3號種籽湯芷穎。另一邊廂由上圈擊敗李嘉兒的18歲小將陳善鈺鬥廖梓苓，結果後者以3:1（11:9、11:13、11:8、11:9）淘汰陳善鈺晉級。

男子組方面，頭號種籽葉梓豐首圈及次圈對手分別因傷退賽，連續兩日兵不血刃的葉，在四強終遇攔路虎，他面對劉子均雖先贏一局，然而2人激戰55分鐘後，劉子均以局數3:2（7:11、11:8、 11:9、10:12、11:7）反勝，躋身決賽，周六會與擊敗梁子軒的黃祉謙爭冠。

男、女子組的決賽將於周六下午四時開始，比賽雖閉門上演，但壁球總會將於官方facebook專頁直播賽事。

除壁球外，本地體壇陸續復賽，本周六及周日將有田徑測試賽，游泳計時賽亦會於周日假體院閉門舉行。