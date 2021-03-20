虎父無犬子，NBA名宿披頓（Gary Payton）的防守基因遺傳給兒子披頓二世（Gary Payton II），結果他今季跟隨父親腳步贏得G聯賽年度最佳防守球員，是繼父親於1996年後，披頓家族再贏得這個獎項。

G聯賽周五宣佈年度最佳防守球員獎項得主，結果由今季場均獲2.54次偷球在聯盟領首的披頓二世贏得。他父親披頓早於1996年已當選過NBA最佳防守球員，26年後，這個獎項再落入兒子手中。效力過西雅圖超音速、塞爾特人、公鹿和湖人等球隊的披頓，是NBA史上偷球榜第四位，而披頓二世亦在2018/19年贏過G聯賽偷波王，及在美國大學籃球聯賽（Pac-12）當選過兩屆最佳防守球員和入選全防守一隊，可見其防守功夫亦相當了得。

披頓二世上季在NBA效力過巫師，今季回到G聯賽加盟速龍905隊，他在佛羅里達州的「bubble」賽場平均取得10.8分、5.6籃板和2.6助攻，協助速龍905取得最佳常規賽成績，更成為G聯賽季後賽的頭號種籽，可惜球隊於四強出局。

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