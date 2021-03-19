本地籃壇因疫情而停擺無期，但一眾球員仍在逆境中默默耕耘，為追夢而努力。19歲的陳欣汶（Yannie）上月獲美國波士頓的Emmanuel College取錄，成為征戰全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽的港產女將第一人，這也證明香港籃壇巾幗不讓鬚眉，女子球員亦有出頭天。

記者、攝影：許嘉明

畢業於協恩中學的Yannie曾贏遍學界賽事，曾在這支學界常勝軍中擔任隊長的她，也多次在精英寶、邀請賽及馬拉松中贏得最有價值球員。Yannie正於香港中文大學教育學院體育運動科學系就讀二年級，她曾想過像部份師兄姐一樣，畢業後執起教鞭，安穩生活，但她約一年半之前跟體能教練盧永君（Will）訓練後，卻在後者的鼓勵下，萌生挑戰NCAA的念頭，「在認識阿Will之前，我沒有想過到外國打球，只是見步行步，想盡量延長自己的籃球生涯。」曾在美國曾挑戰NCAA的Will，看中Yannie有力外闖，於是提供免費訓練，協助她達成目標。過去跟隨協恩到台灣及日本等地集訓，早已令Yannie眼界大開，並了解到自己跟國外好手的差距，因此當Will問她有沒有興趣赴美升學時，她也毫不猶豫說好，「見過外面的世界，知道其他國家跟香港的差距甚大，所以我都想衝出香港，到其他地方打球，感受當地的籃球文化。」

Yannie在追夢過程中面對不少難關，一方面要說服家人同意自己的決定，另一方面又要向美國的大學教練自薦，爭取獲獎學金升學。香港籃壇只屬業餘，Yannie坦承家人擔心自己的前途，最初認為她應把籃球當作興趣，「對家人、甚至對以前的我而言，沒有想過打球可成終身職業，始終在香港，尤其是女生，單靠打球實在難以維生。」Yannie續指，家人向來保護自己，又擔心自己毫無計劃之下赴美，因此最初並不理解為何堅持到美國升學打球，雙方關係也一度鬧僵。她笑言幸得協恩恩師任明敏幫口，跟家人解釋自己的想法，而自己也仔細思考前路並跟父母溝通，終獲雙親支持，「我跟家人曾因此事發生拗撬，有一段時間關係『麻麻哋』，他們覺得我沒有弄清楚所有事情，想走就走，而且我一開始找的學校，他們也不太滿意。後來我找更多相關資料，他們便放心一點吧。」

Yannie坦承在疫情襲港前已有明確目標，她在過去一年也不曾動搖，專心為考取獎學金赴美留學努力：「我真的很喜歡打籃球，一整年無法比賽難免失望，幸好我在疫情之前已定下目標，我可以盡力維持狀態，如到練習控球、跑步、或做一些體能訓練，這都是我能力範圍內可做到的。希望重返球場的時候，可以打出好表現。」她更笑稱，或許自己的付出打動了家人，「家人見到我有一個明確目標，也看到我這一年的成長，他們也替我高興，並支持我做自己喜歡的事，因為這是屬於我的人生。」

說服了家人，要找到心儀的學校也非易事，身高1米73的Yannie直言曾向多間學校自薦，也經歷一次又一次的失敗。疫情令出入境限制變得嚴謹，這也大大提高Yannie赴美升學的難度，「有很多學校拒絕了我，可能他們已經收生滿額，又可能我的身高不夠，教練也無法親眼看我的表現。而且我的比賽片段已經是兩年前的，他們會覺得這不是最新的資料。」她表示漫長的等待實在教人煎熬，「你覺得好像有一點希望，但又不能確必定成功。始終香港籃球的知名度不高，就算你打甲組，但美國大學的教練也不了解你的水平；即使你是港隊成員，他們也只知道這是一支代表隊而已。」

Yannie在上月公佈喜訊，宣佈獲Emmanuel College取錄，她在今年8月尾將赴美，預計將修讀體育管理相關的課程。雖然她獲得四年獎學金，但並非全額資助，故她仍要負擔學費及食宿費用等開支。Yannie認為隻身赴美確實跳出自己的舒適圈，她也盼望自己能變成獨立，學懂照顧自己。她更笑言在打球之餘，也不能忘記自己的學生身分，因為學業成績不達標的話，將有機會失去獎學金和落場資格，「Ms Yum經常強調，我們要對自己有高要求，無論學業、打球或待人接物上面都要，這一點對我影響甚深，讓我知道自己要為人生負責。假如我升上大學後，懶散應付學業，或者我便會因成績不達標而錯過去美國的機會。」

這位香港「00後」好手赴美之後，將征戰NCAA第三級別賽事，她期望盡快適應當地生活，並盡力在球場上尋求進步。現在她的訓練課表，也是為赴美而準備，「始終外國人比較高，我打2號位的機會多一點，現時的練習也會注重外線投射。而且要加強身體對抗性，適應多一點碰撞的打法。」成為職業球員，是不少港將的目標，Yannie笑言亦有此想法，但她卻不願想得太遠，並指要專注做好眼前的事，「我都想挑戰職業，但先要在美國打出一定成續，才有機會成職業球員吧。沒有人知道四年後會發生甚麼事，我希望身邊仍有籃球作伴。」

陳欣汶小檔案

出生日期：25/09/2001（19歲）

身高：1米73

位置：得分後衞／小前鋒

學歷：香港中文大學教育學院體育運動科學系（Year 2）

效力球隊：偉邦

主要榮譽：

精英賽冠軍（2017、18、19）

精英賽最有價值球員（2019）

籃球邀請賽冠軍（2016、17、18、19）

籃球邀請賽最有價值球員（2017、18、19）

籃球邀請賽得分后及三分后（2018、19）

籃球馬拉松冠軍（2016、17、18、19）

籃球馬拉松最有價值球員（2018）

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