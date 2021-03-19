周五歐聯完成八強抽籤，其中焦點落在衞冕的拜仁慕尼黑抽中去屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG），上演去季決賽翻版。另一場焦點則為「歐聯之王」皇家馬德里抽中英超利物浦，上演2018年決賽翻版。仇人見面，份外眼紅，激戰一觸即發。

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去季拜仁與首入歐聯決賽的PSG於里斯本會師，雙方上半場互有攻守，但易邊再戰被拜仁翼鋒京士利高文把握一次機會頭槌破網，最終一箭定江山領拜仁1:0險勝PSG，拜仁第6次捧起大耳朵盃更同時成為3冠王。事過境遷，拜仁16強雖以總比數6:2大破拉素，但雙方實力明顯有差距，參考價值不大。球隊今季防守明顯下滑，單計德甲出戰25場已失多達35球，面對有基利安麥巴比坐鎮的PSG絕對有隱憂。

曼城抽下籤硬仗連場

至於PSG主帥亦由當日的杜曹換成今日的普捷天奴，上圈作客4:1大破巴塞隆拿堪稱為代表作。普帥過去曾有帶領熱刺入決賽的經驗，然而去季仍為熱刺主帥時，就於分組賽2:7慘敗於拜仁腳下。今次能否復仇，取決於普帥能否提升球隊防守力外，更視乎主力尼馬能否趕及復出，與麥巴比攜手領軍殺敵。

賽前被視為奪冠大熱的曼城，八強就抽中德甲的多蒙特，當紅射手艾寧夏蘭特將會代表「蜜蜂兵團」挑戰父親的舊東家，能否擊倒曼城今季穩如泰出的防線將是焦點所在。同時，曼城與拜仁及PSG同處上線，晉級後亦要硬撼兩大強隊的勝方，對力爭首奪歐聯冠軍的曼城絕對是一大挑戰。

下線方面，西甲的皇家馬德里抽中英超的利物浦。2軍2018年決賽交鋒，其時紅軍前鋒穆罕默德沙拿被沙治奧拉莫斯拉跌，手部受傷被迫退下火線，其後門將卡利奧斯屢次犯錯亦成為歐聯經典場面。

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紅軍皇馬演褪色對碰

事隔3年2軍再次交鋒，今季同樣面對數之不盡的傷病問題令狀態下滑，利物浦早前聯賽更慘吞主場6連敗跌出前4，相對於仍有機爭逐西甲的皇馬，更專注於歐聯戰線將為紅軍的優勢所在。

由杜曹執掌後未嘗一敗的車路士，就將鬥上圈爆冷淘汰祖雲達斯的波圖。雖然牌面上車路士在波圖之上，但作為八強唯一一支分組賽次名出線球隊，波圖於16強已展現出頑強鬥志，而且杜曹領軍後藍戰士攻力未見突出，要攻破由老將比比領軍的防線絕非易事，精采可期。

綜合瑞士外電