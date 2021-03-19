澳職周六進行褪色的國家打吡，由FC悉尼主場對墨爾本勝利；上季雙料冠軍FC悉尼，已擺脫開季不穩戰績，取得兩連勝，前鋒保保亦開始融入球隊；相反勝利近況越見低迷，近7仗竟然輸足6場，FC悉尼讓至一球/球半，也可放心捧上盤。

FC悉尼與墨爾本勝利過往交手也屬澳職盛事，話題性亦十足，然而今季兩軍開季戰績一天一地，竟變成強弱懸殊之戰。FC悉尼新一季戰績確有點浮動，早前更錄得四場不勝走勢。幸巴西老牌前鋒保保回巢，並有足夠狀態開始上陣，年輕球員柏德列活特、勞基伊雲洛域等也漸融入球隊，FC悉尼已見上力，連勝西部聯及紐卡素噴射機，今仗是連續第三場主場出擊，免卻舟車勞頓問題。

陣容上，悉尼的老將連高域及保保料重返正選之列，加強攻力，翼鋒巴巴路西斯縱使把握力不足，幸教練哥列卡近仗已安排此子較多在邊線發難，也製造更多空間予隊友後上入楔，以FC悉尼上季三次交手均擊敗勝利，累積轟入九球，今仗放心捧上盤。

墨爾本勝利貴為澳職豪門之一，今季卻淪落為榜尾球隊。上仗再以1:3大敗予阿德萊德聯錄得三連敗，近七仗只曾擊敗威靈頓鳳凰，其餘六場全輸，開季11戰累積失26球。勝利上仗終於棄用門將哥甘比，改由馬特厄頓把關，可惜效果仍差，失掉三球。今季勝利作客4戰只得1分，今仗對FC悉尼亦凶多吉少。

麥克阿瑟回落敲「細」

同日早場FC麥克阿瑟迎西部聯；麥軍近況回落，前鋒達比舒利腳風不及季初，西部聯以控球為主節奏緩慢，兩軍交手料入球不多，入球「細」可取。（球賽編號：星期六4；無綫myTV Super 901台今日2:05pm直播）

文：牽牛