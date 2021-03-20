「升班馬」晉峰明午3時港超聯榜尾大戰乘勝對聯賽三連敗的冠忠南區，而該隊除力爭連勝，更希望希望可以令深水埗運動場也可以「掛紅旗」。

晉峰升上港超聯後，苦戰至第11場，即上場聯賽擊敗愉園，取得球會在頂級聯賽的首勝，縱仍排榜尾，但總教練何信賢這場勝仗意義重大，希望可加強球員信心應付往後賽事。晉峰周中在球隊社交平台呼籲球迷入場，希望坐爆深水埗運動場。疫情下，復賽後各場只開放五成座位，如明日有千名球迷入場便可達標。

中場茹子楠表示球隊早前連場敗仗，老闆特意鼓勵球員放開心情應戰，表現有改善，尾段絕殺愉園，希望可振奮球隊士氣應付往後賽事。晉峰目前5戰3分排包尾。

南區復賽四連敗，主教練列文承認球隊處於困難時期，但深信短期內可走出低谷。他說：「球隊今季處於交接期，表現不穩定，管理層明白，而過去三場不較強對手，而近期頹勢難免影響球員信心及士氣，但經過溝通可以改善表現，而未來數仗對同級隊，相信可改善表現及戰績。」

南區在菁英盃分組賽兩度晉峰交鋒取得1勝1和。而守門員謝德謙上場領紅牌，其位置將由子濤代替，但其餘球員已全面復操，陣容比前完整，希望可止跌。南區5戰4分排第7位。

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