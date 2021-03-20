去年從香港理工大學畢業，褪下學生運動員的身分的李祉均曾感到迷惘，因疫情之下體壇停擺，要追職業籃球夢的難度似乎更高。李祉均在迷惘過後，很快便下定決心繼續追夢，25歲的她近日更成為Red Bull 贊助的首位香港籃球員，她盼自身經歷可為香港女子籃壇起鼓舞作用，「只要你肯努力，專注做好自己，總會有贊助商看到，證明女籃也會受到關注。」

記者、攝影：許嘉明

2019年對於李祉均而言，或許是豐收之年，她在那年3月助理大女籃在大專盃兩連霸之後，7月也跟卓婷、王家怡及陳偉萍在多倫多舉行的Red Bull三人籃球總決賽贏得亞軍。可惜疫情在年尾襲港，並於2020年大爆發，香港體壇因而停擺，其勢頭正盛的籃球路也被迫煞停。疫情打亂李祉均的部署，她坦言之前曾跟中國女籃聯賽（WCBA）方面取得初步聯繫，但未有進一步行動就被迫暫停，「我未確定甚麼時候、或到哪一隊去試，但疫情令一切停下腳步，沒辦法取得進展，整年也是這樣。」她續指，有感白白浪費最當打的時間，「大學畢業像踏入另一階段，加上我正處於當打年齡，可惜疫情令2020年變得空白。」

提到去年無疾而終的大專生涯，李祉均難掩可惜，「我一心希望於上季跟隊友再衝一冠，留下完美句號，怎料到2019年已是最後一季。」在理大畢業後，李祉均也站上人生分岔口，需要思考該全力追逐職業籃球球，抑或跟大部分人一樣投身社會為口奔馳，最後她決定到小學當教學助理，並盼在工餘時間加緊訓練，但她也坦承要平衡工作、練習及休息的時間並非易事，「教學助理的工時較穩定，希望工作不會影響我的訓練。有時我會在上班前、早上5時多去健身室練習，然後趕在7時半前回到學校。下午5時下班後，我便會去練球，有時可能凌晨才能睡覺。變相比以前花更多精力，更容易疲累，有時候一躺在床上便可睡著。」

香港女籃的資源向來不多，外出比賽的機會自然較少，李祉均慨嘆有時候要等四年一次的亞運，才有機會與列強較勁。因此香港女籃去年有機會到多倫多舉行的三人籃球總決賽，雖然最終惜負東道主加拿大，奪亞而回，但李祉均直言這一役讓她信心大增，「運動員有幾多個四年，去等一個大賽機會？因此去年出戰世界性的比賽，獲得這個成績，對自己而言也是鼓舞。」惟2020年的疫情一波未平，一波又起，她也無奈地說，「不是傾盆冷水倒下來，倒是像向你逐點淋些冷水，淋熄你的熱情一樣。」

幸好在疫情期間，李祉均仍堅守本心，繼續為追職業夢而努力，其付出最終也獲得回報，紅牛在本月初宣佈跟她簽下贊助合同，讓她成為香港首位獲此商業贊助的球員。李祉均對此也深感高興，「我可以比男籃球員先做到這件事，希望這能鼓勵其他女子籃球員追夢。」在學界時期表現出色，到為港隊出賽也有好表現的她，表示獲贊助令她感覺獲得認同，「譬如上年空白了一整年，就連自己也開始迷惘的時候，Red Bull在此時決定贊助我。這為我注入一支強心針，當贊助商都信任我，我便不應該因為呢段空窗期而迷惘。」加上紅牛樂於向體壇投入資源，在F1或歐洲足壇也提供不少贊助，李祉均笑言，「這對我是個肯定之餘，也向外界證明女籃值得重視和關注。若女子籃球圈有進步，同時也會令我變得更好。」現實一點來說，贊助商也能舒緩運動員的經濟壓力，她表示，「若你肯努力做好自己，總會有贊助商看得見，看你能否把握機會。」

曾任協恩女籃隊長的李祉均，也喜見師妹陳欣汶成為首位征戰NCAA的港將，但她直言夢想不能靠空想，而是要為此付出，「為甚麼她能挑戰NCAA？因為她這段時間真的很專注，投放很多心機去完成這個目標，Yannie真是一個好勤力的球員。」李祉均也笑言，這種心態或是從協恩培養而成，「我們不想連霸在自己手中斷纜，這種心態累積多年，如果你有一個目標，你真的很喜歡這樣東西，你就會下定決心去做好。」

李祉均小檔案

出生日期：29/04/1995（25歲）

身高：1米70

位置：得分後衞

學歷：香港理工大學

效力球隊：偉邦

主要榮譽：

精英賽冠軍（2010、12、13）

籃球馬拉松冠軍及最有價值球員（2014）

Nike League冠軍、得分王、三分王及最有價值球員（2014）

大專盃冠軍及最有價值球員（2018、19）

Red Bull Reign香港區冠軍、全球總決賽亞軍（2019）

女子甲組聯賽得分王（2016、19）

女子甲組聯賽三分王（2019）

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