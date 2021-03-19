換帥後狀態大勇的車路士，去年夏天已經豪花兩億鎊增兵，其中包括以破球會轉會費紀錄7,200萬鎊簽入德國新星夏維斯。不過，紀錄很可能於今年夏天又再被打破，英國傳媒報道若最終車路士取得歐聯席位，球會將豪花1.3億鎊（約14億港元）羅致炙手可熱的多蒙特射手艾寧夏蘭特。

去年加盟德甲多蒙特後，年僅20歲的夏蘭特已經多次展示他驚人的入球觸覺，今季各項賽事為「蜜蜂兵團」上陣30場已經射入31球，現時更與基利安麥巴比被看好可接班美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗），成為新一代球王。早前其經理人拉奧拿已經表示，全歐只有10家球會有足夠財力負擔夏蘭特的轉會費，其中4家是英超球會，相信有油王艾巴莫域治撐腰的車路士定必在列。

據英國《太陽報》報道，今季季後若杜曹成功帶領車路士取得來季歐聯入場券，球會願意在夏天擲1.3億鎊收購夏蘭特，與迪姆華拿及夏維斯等前德甲兵合組鋒線。據指因多蒙特與夏蘭特的合約訂明，2022年這位挪威前鋒尚未離隊的話，合約內買斷條款將自動生效，有球會只要滿足6,500萬鎊的買斷價即可得到夏蘭特，所以會傾向提早出售夏蘭特賺取更大利潤。另一方面，車路士亦要戰勝皇家馬德里等競爭對手，才可望得到這位神鋒。

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