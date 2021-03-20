利物浦在歐聯8強對皇家馬德里，重演2018年歐聯決賽戲碼，當時以1:3落敗而與冠軍失諸交臂的紅軍有復仇的機會。利物浦領隊高普對球隊抽中對皇馬感到十分興奮，但承認比賽會很難踢。

2018年的歐聯決賽，紅軍前鋒穆罕默德沙拿被沙治奧拉莫斯拉跌致手部受傷，被迫退下火線，其後因門將卡利奧斯屢次犯錯，最終以1:3不敵皇馬。今季歐聯8強抽中對皇馬後，高普說︰「很興奮，令人興奮。這明顯會很難踢，但我對它滿意，因為當你看看其他所有球隊，『我的天呀』，因為他們全都是有質素的強隊，那很青楚，我真的對比賽很期待。」他又謂︰「我們與他們對壘只是兩年之前，而那對我們是艱難的一晚，所以有機會再對他們實在很棒。」

高普執教生涯曾七次對皇馬，其中六次是執教多蒙特時期在歐聯對壘，2018年的歐聯決賽是他出任利物浦後唯一與皇馬交手的一次。高普說︰「在利物浦期間我們只對過他們一次，那不要緊。我想這將是第一次我與沒有基斯坦奴朗拿度的皇馬對壘，也許是加里夫巴利不在陣下的第一次，但顯然拉莫斯仍在、華拉尼仍在、卻奧斯仍在、莫迪歷仍在、卡斯米路仍在、丹尼爾卡華積仍在、賓施馬仍在。還有一些很有前途的年輕球員，更重要是是合適的球員，所以我真的十分期待。」

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