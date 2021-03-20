車路士前鋒譚美阿巴謙自新帥杜曹上任後不獲重用，這位德國籍教頭周五就透露，其實有跟阿巴謙私下談過他在隊中的角色。他指阿巴謙的上陣時間減少，其實是他個人的錯，多於是阿巴謙的錯，但他鼓勵對方繼續努力，爭取出場機會。

23歲的阿巴謙於前任領隊林柏特在位時，季初獲得16次英超上陣機會；但自杜曹接掌藍軍後，他至今只為車仔英超上陣4次。儘管近日他的足踝傷已痊癒，車仔上月底對曼聯一役，無傷無病的阿巴謙仍被杜曹踢出大軍名單，連後備席位置都沒有。杜曹也承認，球隊前線人才過盛，有迪姆華拿、基奧特還有夏維斯，阿巴謙再非必然正選。他日前亦透露，近日私下找過阿巴謙單對單會面，傾談對方在隊中角色的問題：「我們聊過一會，我鼓勵他不要放棄，要接受現時的情況，也毋須過份憂慮。他要回來就不可想太多。他只需順其自然，若球隊沒有你都能贏球，你會感到一點被排擠的感覺，但他的情況不是這樣的，希望他能夠回來。」

杜曹續道：「我們決定不用他的那刻，是個毫不猶豫的決定，我們板凳還有其他選擇，如對曼聯一仗我們用基奧特正選，可能華拿後備，這是位置上的技術性決定。他近日在球隊的生活不容易，只在聯賽正選2次，後備上陣2次，踢的都不是容易的比賽。他要受苦，或許是因為我，不是前面的情況，這我也有責任，我沒有找到鋒線上最理想的组合，我還要了解球隊更多，這不是他的過錯，或許是我錯多於他錯。」

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