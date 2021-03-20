皇家馬德里翼鋒夏薩特近日復出一場後又再弄傷右腳大腿，有指他希望接受手術徹底解決痛症，但據報其效力的皇家馬德里和比利時足總就此事出現分歧。比利時主帥馬天尼斯周五就解釋，國家隊和皇馬之間並無敵意或是仇恨的態度，大家都只想夏薩特盡快康復，又指這位比利時翼鋒不需要接受手術。

夏薩特日前飛抵達倫敦接受醫學專家評估，據報皇馬希望他暫緩手術，先採取保守治療，比利時足總則希望他盡快做手術，讓他在六月中開波的歐國盃前復出。馬天尼斯周五在記者會上表示，這位比利時國家隊隊長將不需要做手術，但他何時傷癒仍是未知數，因此他未有入選比利時最新一輪2022世盃外國家隊大軍名單。馬天尼斯續稱，比利時與皇馬之間並無戰爭，大家都只想為夏神好：「我們跟皇馬有着同一個方向，大家的醫療團隊之間亦有很好的關係，我肯定皇馬跟他們的球迷和我們一樣，只想為夏薩特好，他的康復療程已經展開，媒體之間的謠言和猜測應要停止。」

「醫學專家商議過後，認為醫學角度上夏薩特不需要做手術，我們（和皇馬）之間沒有分歧，沒有戰爭，我們都只想努力尋找最好的解決方法。」儘管夏薩特仍要休養一段長時間，但馬天尼斯有信心他能趕及參與今夏的歐國盃，他說：「他仍未有復出時間表，我們只考慮他的健康和需要，我很肯定他會回歸，我們和皇馬要合作，為夏薩特提供他想要和需要的。他目前的狀態很好，並對自己不能上陣很失望，但他期待再次入球。他正處於職業生涯最佳時候。」

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