周六英足盃8強賽事，英超修咸頓作客挑戰英冠的般尼茅夫。雖然此役修咸頓有不少主將缺陣且兩度食「詐糊」，但球隊仍靠着列特文梅開二度，加上這位翼鋒再助攻迪贊尼普入球，成功以3:0大勝一場淘汰般茅，繼17/18球季之後再度躋身英足盃4強。

開賽早段兩隊的節契相當明快，不過客隊修咸頓攻勢較多。10分鐘獲加彼德斯接應隊友長傳，殺入禁區後橫傳，般茅守將卡達域卡斯解圍時不慎自擺烏龍，不過經VAR介入後判定彼德斯越位在先，入球無效。戰至37分鐘，列特文中圈開始引球推進，吸引到三名防守球員後交出直線予迪贊尼普射成1:0。上半場補時階段，列特文接應界外球後，一路推入禁區後射入，助修咸頓半場取得2:0優勢。

換邊後53分鐘，查阿當斯接應史超活岩士唐橫傳後，在禁區頂勁射得手，不過VAR介入後判定查阿當斯此前與對方爭頂時越位在先，入球再被推翻，令修咸頓今場第二度食「詐糊」。不過去到59分鐘般茅又再失守，岩士唐的射門中柱後反彈，列特文門前輕鬆射入。落後三球的般茅未有太大起色，反而修頓依然有不少攻勢，不過禾特普斯以及列特文有過黃金機會也無法再射破般茅門將比高域的十指關，惟球隊依然以3:0大勝對手晉級。

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