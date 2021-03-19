繼李斯特城於32強出局後，再有英超豪強於歐霸16強下馬。挾首回合領先兩球的優勢，熱刺造訪克羅地亞的薩格勒布戴拿模竟意外踢至加時反輸0:3，總比數負2:3出局。領隊摩連奴賽後雖向熱刺球迷道歉，但球迷怒不可遏要他下台，也令這位狂人教頭瞬間成為下任英超領隊的被炒大熱。

熱刺今場在90分鐘被薩格勒布追和總比數2:2，其後進入加時，對方前鋒奧錫成功在下半場開賽僅一分鐘上演了今場的帽子戲法，將這支倫敦球隊踢出局。摩佬原本還揚言想在歐霸盃封王，不用靠英超爭上前四來奪取下屆歐聯入場券。摩連奴賽後主動向球迷道歉：「我的球隊不像在踢一場重要比賽，球員沒有對待足球的基本態度，然後付出一切，我只能為出局向熱刺球迷道歉。」

但摩佬仍因球隊出局遭球迷猛插，更要求他「執包袱」。自他領軍後，熱刺連續兩季分別在歐聯及歐霸盃16強出局，因此有博彩公司已將摩連奴下台的賠率，由賽前的5倍提升至2.3倍，比起紐卡素領隊布魯士的4.5倍更熱。

另外，由謝拉特帶領的出爐蘇超盟主格拉斯哥流浪，同日也告出局，主場9人應戰下0:2不敵布拉格斯拉維亞，總比數負1:3。比賽焦點落在格流有被逐前鋒基馬胡菲起飛腳，正中對方門將高拿頭部令後者流血不止，要由擔架抬離場，而且兩隊賽後差點「開大片」。

文：盧卡東尼