【名家足路】

巴塞隆拿明晚作客皇家蘇斯達是今周西甲焦點大戰，雖然皇蘇有主場之利，不過，球隊近期表現有點反覆，踢來有點欠銳，今戰寧取巴塞客W作為今周重心。

隨着馬德里體育會在歐聯16強次回合吞車路士2蛋，今屆歐聯只餘皇家馬德里一隊西甲隊；論皇馬16強對阿特蘭大的表現，其實優勢並不明顯，下圈面對利物浦也難有優勢。

西甲向來是歐聯淘汰賽大戶，今季4支西甲隊也悉數躋身16強，可是西維爾、巴塞隆拿及馬體會已相繼下馬，不得不承認，今季西甲強隊與歐洲列強相比嚴格點可說是給比下去。巴塞在16強首回合1:4不敵巴黎聖日耳門後，教練朗奴高文公開說球隊與巴黎相比確實是有點距離。這個級數的教練如此公開認低威確不常見。至於西維爾對多蒙特，前者首回合反勝為敗，表現令不少球迷失望，到次回合亦無法收復失地。

至於馬體會面對車路士，前者首回合輸波，還可歸咎於陣容未見完整，但次回合作客就明顯是速度上有差距，當中進攻速度有比較大差別。蘇亞雷斯在歐聯面對歐洲頂級球會的守將踢來還是相當吃力。隨着歐洲賽出局，巴塞餘下賽季目標相當清晰，就是力追榜首馬體會，並力爭重奪西盃，當然以重建中的勁旅來說是有相當難度，惟不能排除巴塞成為雙料冠軍的可能。

皇蘇或缺大衛施華

事實上，馬體會踏入季尾表現有點起伏，整體銳勢不及季中，反觀巴塞近期表現勇銳，周一大勝侯爾斯卡後錄得聯賽四連勝，此戰乘勇對可能缺大衛施華的皇蘇，有條件延續連勝走勢。

上季排第14的伊巴，今季未能尋回上季佳態，對上一場勝仗已是1月初對CF格蘭納達，球隊最大問題是入球能力不足，今日作客畢爾包難望反底，周日維拉利爾對卡迪斯也可看高一線。

文：鄭兆聰