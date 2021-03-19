周四熱刺於歐霸16強在領先兩球下，恥辱性地被薩格勒布戴拿模那位連中超都混不下去的前鋒連入三球，以總比數2:3被踢出局，眼下就只餘英聯盃一項安慰獎，然而對手卻是決心創造四冠歷史的曼城。

一切是如此熟悉，又是北倫敦球會，又是多年無冠，現時到熱刺感受一下死敵阿仙奴當日無力感。利維既然找來摩連奴，應該清楚無論是和平分手抑或狠心怒炒，摩佬所到之處一、兩季內肯定難以出現強勢反彈，除非你是皇家馬德里根基深厚的球隊，分手後可找到安察洛堤接手，手下更有正值巔峰的基斯坦奴朗拿度（C朗）。否則你看看三冠王後的國際米蘭、二進宮失敗的車路士，或者近代一點的曼聯就大概可知一二。所以與其為熱刺未來把脈，不如為陣內兩大主力哈利卡尼及孫興民尋覓去向。

27歲的哈利卡尼大熟大勇，入球之餘，今季位置後撤更開發組織功夫，各項賽事39場已經交出26球16助攻的亮眼數據，如此能力在「皇巴拜」都必定佔得一席正選，而數最垂涎卡尼的，就肯定是哥迪奧拿帶領的曼城。阿古路離開在即，藍月雖然中場個個有入球能力，但仍缺乏得分手在關鍵比賽一錘定音，卡尼頭頂腳踢樣樣精最適合不過。而且，今季展現其一流的護球能力及傳送眼界，增加曼城的進攻範數。相對於在熱刺自力更生，自己搵食又要餵埋隊友，曼城全隊供應可以令卡尼專注爭取入球，成就超越在哥帥手下進化的羅拔利雲度夫斯基亦並非無可能。

至於比卡尼大一歲的孫興民，論反擊速度以及攻門的完成能力，老孫肯定已經是世界前三。對於主打防守反擊的球隊，老孫的能力絕對吸引，例如靠防反作客打爆曼城的曼聯，老孫速度上已經不輸拉舒福特及安東尼馬迪爾，把握力甚至入球板斧更是在兩者之上。西甲班霸皇家馬德里雖然有雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯兩隻巴西快翼，但二人的埋門功夫仍有極大進步空間，未能分擔賓施馬的入球能力，亦是皇馬下滑的主要原因。老孫名氣雖然不及麥巴比及夏蘭特，但實戰能力未必差距太遠，而且老孫打法實而不華，背後更坐擁亞洲市場，對銀河艦隊而言不錯選擇。

以卡尼及老孫的實力，理應可以效力捧盃捧到手軟的球隊，毋須顧慮球隊來季能否出戰歐霸盃。就看看舊隊友基斯甸艾歷臣，意甲聯賽冠軍到手在即，你們還等甚麼？

文：亨少

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