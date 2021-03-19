利物浦領隊高普親口承認，一旦有日離職，便會休息起碼一年。

高普接受德國《圖片報》專訪時，稱自己有一天離開紅軍時，便會選擇休假：「肯定會休息的。如果我沒能再帶領球隊贏得英超，並且班主的想法有變，我就會休息一年，沒有如果或但是。」

他隨後再補充：「這顯然是我和家人的共識，也可能與我的私人家庭醫生有關。這件事很清晰，就是我離開利物浦的話，就肯定休息一年，沒有人會改變我的主意，不要嘗試說服我，因為不管是誰，我都不會改變。」

利物浦踏入2021年後，成績突然一落千丈，現已落後榜首的曼城25分，一般估計已難衞冕。高普早前帶隊錄得主場6連敗後，傳他可能季尾離職，接手有路維卸任的德國國家隊，但隨後他已澄清傳聞，而現在更表明自己倘離紅軍，會休假一年，才再決定去向。

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