沙比薩周五在下半場一箭定江山，協助RB萊比錫在德甲作客以1:0小勝比勒費爾德，在聯賽榜繼續緊追榜首的拜仁慕尼黑。

萊比錫目前26戰得57分，落後少賽一場的拜仁1分。拜仁周六在主場迎戰史特加後，4月3日便會作客鬥萊比錫進行榜首大戰。

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