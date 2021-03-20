剛於周四被火箭交易到公鹿的前鋒PJ特加（P.J. Tucker），如無意外將在香港時間周日鬥馬刺的常規賽，首度正式為公鹿上陣。穿了多季紅色戰衣的他，周五着上公鹿的綠色T恤練習，完成加盟新東家後的首課操練，他認為自己將很適合公鹿的體系，並將與隊友們「很夾」。

PJ特加周四與隊友告斯（Rodions Kurucs）及一個2022首圈選秀權一同被送至公鹿，交易於周五獲官方正式宣佈。他在新東家將繼續穿上17號球衣，周五亦首次跟隨公鹿操練，穿上綠色隊衫的他與隊友有講有笑，又與當家球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）擁抱，其他隊友還表示很高興能與他成為隊友，而不需要再對陣他，彼此似乎相處得很融合。

公鹿教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）表示，預計PJ特加將在球隊周日主場迎戰的馬刺的賽事上陣。而PJ特加在練習後記者會亦表示，有信心自己將很適合公鹿，更是他們奪冠缺少的元素：「保丹賀沙教練今次的訓練很輕鬆，都是一些簡單的攻守轉換和普通練習。我的目標是贏得總冠軍，很明確，這是我來的唯一原因，我感覺我們有機會奪冠，去幹一番大事。」自本月3起一直休戰等待交易的他又指，加盟公鹿重新煥起他的活力，自己「正在努力叉電」。

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