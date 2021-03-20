神戶勝利船周六在日職聯賽，成功克服先失三球的劣勢，作客以4:3反勝北海道札幌岡薩多。

北海道札幌岡薩多在上半場末段兩度獲判12碼，並由安達臣盧比斯兩度建功，半場優先2:0。易邊後一分鐘，安達臣盧比斯再藉一次快速擊完成帽子戲法，為札幌岡薩多將比分拉開至3:0。不過，神戶勝利船並未有放棄，53分，山口螢接應中坂勇哉的短傳，在禁區射入個人今季第一球，為客軍破蛋。古橋亨梧之後連入兩球，包括在67分鐘射入一球12碼，為神戶勝利船追成3:3平手。完場前四分鐘，山口螢禁區邊起腳，再次射破岡薩多門將中野小次郎的十指關，協助神戶勝利船以4:3後來居上。

「對手實力很強，今仗十分難踢。落後三球下成功反勝真的很罕見，但我們成功做到了。」山口螢說。

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