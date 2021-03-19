【名家足路】

【對決場次︰羅馬vs拿玻里】

有時揀弱勢球隊博反彈，真係一殼眼淚，上星期諗住史浩克04換帥後有起色，結果就輸夠五粒，俾尊嘉追成1:1，無話可說。今次《一燈決》揀咗羅馬主場對拿玻里，兩隊近況都唔錯，強強交手我就偏好羅馬多啲。

呢個世界真係冇咩係永遠嘅強，永遠嘅弱；好似香港扭曲晒嘅電視產業，一台獨大呢個情況都大大話話十幾年，贏得多贏到慣，自己就不思進取，有幾多人好似C朗咁自律呀，結果出品就越嚟越差。最近換咗獎門人做高層又係得啖笑，轉吓劇集出街時間，就自以為摩連奴咁排個靚陣，結果咪又係輸波。摩連奴近年已經俾人笑食老本，泊大巴玩防反已經不合時宜，獎門人同樣都係out到爆，除咗識翻炒，真係睇唔出佢有咩高招，睇埋大台都一步步衰落。

唔單止電視台，一隊波有好嘅教練都好緊要；羅馬同拿玻里兩隊教練都係球員出身，亦都算實而不華。羅馬嘅方辛加嚟自葡萄牙，踢波嗰陣名氣唔大，教波都唔係一步登天，先前教波圖、薩克達等累積經驗，前年開始帶羅馬，都叫幫呢支首都球隊穩定戰績。歐霸盃冇咩驚險下晉級，家陣就放返注意力去聯賽爭前四，聯賽主場戰績僅次於國際米蘭，成季只輸過一場，平手盤點都穩陣。

拿玻里教練加度素就大名得多，教波水準亦飄忽好多，上圈歐霸盃已經出局，形勢就較有利，不過聯賽作客強隊戰績亦麻麻，輸晒畀國際米蘭、阿特蘭大、拉素，上場贏傷兵滿營嘅米蘭，反映唔到實力，要唔過。

文：牽牛

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。