「西甲專家」鄭兆聰近期水準甚高，上周塞維利亞打吡戰，推介西維爾勝順利開出；今周周日大戰皇家蘇斯達對巴塞隆拿，聰仔推介巴塞客W。

聰仔覺得西甲向來是歐聯淘汰賽大戶，今季4支西甲隊也悉數躋身16強，可是西維爾、巴塞隆拿及馬體會已相繼下馬，不得不承認，今季西甲強隊與歐洲列強相比沒優勢之餘，嚴格點可說是給比下去。幸好隨着歐洲賽出局，巴塞餘下賽季目標相當清晰，就是力追榜首馬體會，並力爭重奪西盃，當然以重建中的勁旅來說是有相當難度，惟不能抹殺巴塞成為雙料冠軍的可能。事實上，馬體會踏入季尾表現有點起伏，整體銳勢不及季中，反觀巴塞近期表現勇銳，周一大勝侯爾斯卡後錄得聯賽四連勝，此戰乘勇對可能缺大衛施華的皇蘇，有條件延續連勝走勢。

「丘仔」丘建威繼續主攻英超，周日阿士東維拉主場對熱刺，他覺得熱刺不單在歐霸盃出局，賽事更加要踢足120分鐘，相信縱使今場賽事安排到英國時間周日才進行，但球員在作客克羅地亞的情況下回國兩日便要立即應付英超賽事，還要面對年青當打的維拉，相信體能方面絕對會處於下風；維拉受讓平/半可取下盤。

譚拔士今周轉戰英足盃8強，車路士自杜曹上任，經過一段適應期後，近期表現漸入佳境，周日主場出擊，面對剛炒了領隊韋達的錫菲聯，有力大勝延續近期的強勁走勢，讓球盤讓至球半/兩球，仍可熱捧上盤。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期日33車路士(上)(1.9)

丘建威 星期日63阿士東維拉(下）(1.76)

鄭兆聰 星期日66巴塞隆拿勝（1.8）

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