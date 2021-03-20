壁球主席盃決賽周六假香港壁球中心閉門上演，廖梓苓於女子組以直落三局輕取何子樂封后；黃祉謙則於男子組以局數3:2險勝劉子均稱王。

今次主席盃為世界職業壁球員協會（PSA）計分賽，賽事由本地球手於香港壁球中心中央場閉門角逐，何子樂雖在過去三日未失一局，但這位港隊一姐在決賽卻未能延續強勢，相反其對手廖梓苓僅花不足30分鐘，便以直落三局（11:6、11:9、11:7）贏得后冠。

男子組方面，四號種籽黃祉謙跟三號種籽劉子均在決賽鬥得激烈，前者先失一局5:11下，一口氣連追兩局11:7，劉子均及後則以11:4扳平，黃祉謙在決勝局打出11:5，最終以局數3:2險稱王。

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