曼城強勢挑戰成為四冠王，球隊剛於歐聯殺入八強，馬上便在周六轉戰英足盃八強作客愛華頓。愛華頓在下半季戰績欠穩，最近連輸兩場，今場勢難擋藍月。曼城要攻破「拖肥」防線不難，大手交易可期，看好今場開「入球大細」[2.5/3球]「大」。

曼城月初於曼市打吡意外不敵曼聯後，隨即重回正軌，在聯賽先後大勝修咸頓與富咸，到周二歐聯16強次回合對慕遜加柏亦不留手，以2:0勝出晉級，近25場贏24仗，最近3連勝共入10球，保持四線爭標機會。

本身實力強大的曼城，現時更大優勢是沒有主力受傷，讓主帥哥迪奧拿調兵遣將更輕鬆。上仗對慕遜加柏，哥帥便將史達寧列為後備，加比爾捷西斯與費倫托利斯甚至不用落場，今場造訪愛華頓又可輪換，球員體力不成問題，其中「耶穌仔」在今屆英足盃3場皆以正選披甲共入2球，今仗可望再擔正。

愛華頓今季於英超可爭前四，而在英足盃能躋身八強，固然也希望可染指錦標。不過，拖肥糖近績回落，對上兩仗先後不敵車路士與般尼，可幸攻力尚可，最近6場比賽只有1仗未能攻破對手大門，上輪英足盃與另一Big 6球隊熱刺交手，更踢至加時勝5:4晉級。儘管主力射手卡維特利雲在下半季入球效率下降不少，但李察利臣腳風不俗，自上月起曾連續四場比賽建功。

曼城今季已曾在英超與愛華頓交手，上月作客以3:1贏波。在哥帥領軍下，曼城近年可謂徹底壓倒對手，近六次交手全勝，當中5場的總入球皆達至少3球，預計今戰入球亦不少。

文：何西