周六英足盃八強賽事，英超的修咸頓作客挑戰英冠的般尼茅夫。現時修咸頓在聯賽雖然排在中下游位置，惟護級壓力不大，今仗勢以「夫添」應戰。對手般尼茅夫近期戰績一般，加上今季失球不少，此役想越級擊敗修頓晉級有難度，客隊讓平/半寧捧上盤。（球賽編號：星期六13；無綫85台今日8:15pm直播）

曾在17/18球季闖入英足盃4強的修咸頓，事隔三年定必希望可於英足盃再創佳績。雖然上輪聯賽修頓主場不敵白禮頓，惟依然與降班區有多達七分的距離，而且接下來就會進入國際賽檔期，故領隊哈辛赫圖可強陣出擊。今仗修頓陣中仍有不少傷兵，射手丹尼艾格斯、禾確特及奧里奧爾羅美奧鐵定無緣上陣，就連日本國腳南野拓實亦因曾為利物浦出戰英足盃，故不符合出戰資格。不過另一位前鋒查阿當斯最近三場皆有進賬，此役可擔起進攻大旗，加上球隊仍有列特文、史超活岩士唐及禾特普斯在陣，實力不俗。

對手般尼茅夫自1957年以來首次晉級英足盃8強，可惜球隊今季聯賽成績平平，離直接升班資格有13分距離。此前般茅更解僱了前領隊田達爾，由臨時領隊活基治領軍至季尾。雖然球隊上輪聯賽大勝史雲斯3:0，實際上球隊近3輪只得1勝，狀態一般。上輪英足盃般茅雖以2:0輕取般尼晉級，惟該仗般尼派上不少後備球員應戰，在對方留力的情況下，般茅才能夠輕鬆過關。

修頓對賽佔優

此役般茅同樣有球員缺陣，修咸頓借將沙恩朗亦因不符合資格無法候命，中場大衛布魯克斯與路易斯曲克就有傷在身無法上陣。雖然中場丹祖馬最近3場交出3入球2助攻，但周中與史雲斯激戰90分鐘後，對球員的體力有影響，相比下修咸頓就有近一星期時間休息，而且近年修咸頓作客般茅已保持四場不敗，往績佔優當然撐主隊。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和則互射12碼決勝。

文：王杰