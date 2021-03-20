由於武漢肺炎疫情的關係，現時各國的防疫條例依然生效，導致有不少國腳因為在回國時需要隔離的關係，未有獲球會放行前往國家隊報到。法甲賽會就表明禁止參加在非歐盟國家舉行的賽事，只不過法國國家隊的球員就可以獲得豁免，導致荷蘭國腳迪比相當不滿，更在Twitter向法國政府呼籲給予非法國球員同一樣的隔離豁免。

在本月尾的國際賽期，法國隊將會作客哈薩克以及波斯尼亞，不過法國國腳已經被准許在回國時可以避免隔離。只不過對於其他在法甲效力的其他非法國球員而言，他們必須繼續遵守現時的檢疫限制，假如他們要前往國家隊報到的話，在回國時就需要進行強制隔離。

當迪比被列入最新一期的荷蘭大軍名單後，這位27歲荷蘭翼鋒就在Twitter上作出請求：「法國政府，請問我可以在周一加入荷蘭國家隊嗎？你們讓法國隊成為例外，同時讓他們出國比賽，所以這是一件公平的事。」接下來荷蘭亦會參加三場世盃外賽事，先是作客土耳其，然後回到主場迎戰拉脫維亞，最後作客直布羅陀完成國際賽期的賽事。

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