周四NBA常規賽湖人主場鬥黃蜂，四屆總冠軍得主勒邦占士（LeBron James）與黃蜂新秀探花拿美路波爾（Lamelo Ball）首次正面交鋒，結果「大帝」再為年輕球員上一課，化身籃球教科書的他，拿下37分8籃板和6助攻的全面表現，領湖人以116:105擊敗黃蜂，取得四連勝，賽後取代同日落敗的太陽成為西岸二哥。

占士和「三波」拿美路首次在NBA賽場交手成為焦點，兩人今場亦不乏機會互相對位。當中在湖人一次快攻，占士接應古斯馬（Kyle Kuzma）轉身傳球，拿美路始料不及，只能站着看大帝入樽。占士今場狀態繼續勇猛，他交出37分8籃板和6助攻，差點就能連續三場「大三元」，錯過了其職業生涯第100場三雙。湖人今場亦一直領先，雖末節一度被拿美路領軍追近比分，但占士馬上入球回敬，領湖人重新拉開比數，最終收下四連勝。

占士賽後不忘和三波擁抱問好（小圖），對於這位今仗取26分的19歲小子，在新秀年打NBA就有突出表現，他讚揚說：「我認為他在這年齡非常出色，他的速度、敏捷、禁區得分能力，只會越來越強，每場都是他學習的經驗，他和朗素（波爾、 Lonzo Ball）都是聯盟兩位很特別的球員。」

湖人勝出後以28勝13戰績重上西岸第2，距離榜首爵士僅1.5場勝差，但占士指球隊未有刻意去爭常規賽排名：「我們沒有認真討論過排名，若你有能力拿下分數，何樂而不為？自明星賽後我們有所進步，最重要是大家要健康。」

文：華弟