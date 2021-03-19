去年的溫布頓網球公開賽因疫情被迫取消，是溫網自第二次世界大戰以來首度被取消。今年賽事將在六月底開鑼，溫網賽會周四表示，預期屆時要減少一定程度的入場觀眾，以減低比賽場地的風險。

年初舉辦的大滿貫賽澳洲網球公開賽，幾乎因爆發「包機群組」未能舉行，因此接下來的法網和溫網能否順利舉行，都是網球壇非常關注的事。溫網主辦單位全英俱樂部周四指，賽會會彈性處理溫網的相關措施，因需要視乎英國政府的封城和疫情措施：「我們要確保把入場觀眾人數的決定，留待在後一點的時間才決定，我們希望迎來最多的觀眾人數。」

俱樂部又指，所有球手及其團隊，還有所有比賽職員必須入住賽會指家的官方酒店，不像以往大滿貫賽般，球手能選擇入住私人住所或其他地方。俱樂部主席Ian Hewitt指，儘管他們努力令賽事回復正常，但他們未能做到，觀眾只能透過網上售票購買門票。今年溫網將在6月28日至7月11日舉行。

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