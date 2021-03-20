德國《圖片報》報道，哈化柏林已告知阿仙奴不會在季尾買斷借將古安杜斯，原因是認為這位中場態度有問題，不聽從教練意見。

古安杜斯今季被阿仙奴外借至哈化柏林，可惜在這支目前陷入降班區的德甲球會中，也不得歡心。據悉，1個半月重掌哈化柏林的教練達戴，對古安杜斯失去耐性，其中不滿的地方是此子過於情緒化，而且非常頑固，對他人意見完全不接受，認為他正處於反叛期，因此通知了管理層後，決定不會在季尾啟動買斷其合約的條款。

因此，古安杜斯今夏回到兵工廠的機會甚大。不過，自從提拔他上位的艾馬利離開後，現任主帥阿迪達也不器重這位法國小將，況且他當日遭棄用的原因，就是去季英超復賽對白禮頓時，向敵軍的法國同胞馬奧比「叉頸」，又出言羞辱對手球員人工低，因而激怒阿迪達，才決定去年夏天將他外借出去。

古安杜斯在哈化柏林今季上陣19場德甲比賽，入了兩球，但球隊目前在德甲排第16位，成績低迷。

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