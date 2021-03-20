熱刺日前在歐霸盃16強出局，領隊摩連奴下台壓力突然變大，但據英媒報道，球會若解僱這位主帥，就要支付他2,500萬鎊（約2.7億港元）的賠償金。

摩連奴與熱刺的合約還有兩年多，年薪約1,200萬鎊，熱刺若和他解約，恐怕需要按合約付清其餘下年期的人工，高達2,500萬鎊。

熱刺1年多前與前主帥普捷天奴解約，據悉已賠償了對方1,200萬鎊，若選擇在武漢肺炎疫情的困境下再炒帥，對於球會的財政負擔肯定大，因此會長利維正持觀望態度，至少要等待下月英聯盃決賽後才作打算。假如摩佬能帶領熱刺在這場決賽擊敗曼城，替球會一解13年錦標荒，那麼球迷可能會重新接受這位領隊。

另外，熱刺若能季尾打入英超前4，相信利維也會「收貨」，只不過摩佬得罪人多，更衣室內開始怨聲載道，甚至有球員已不滿他過時的戰術，認為球隊難在他領導下有進步。

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