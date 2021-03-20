東京奧運將於七月底開賽，跨欄運動員呂麗瑤雖時間未達入圍門檻，但仍有機會靠排名奪入場券，她坦言靠排名爭入圍較被動，只能做好自己，順其自然，她指港隊總教練表示奧運前會安排她出外比賽，惟未落實計劃，因此暫未決定是否接種武漢肺炎疫苗。

呂麗瑤今日（周六）於測試賽出戰主項100米跨欄，結果跑出13秒63，雖與個人最佳13秒32有距離，但她認為以開季水平而言屬不錯，又透露今年將出外比賽，但地點尚待教練安排，變數眾多，故未決定打疫苗，「有好多因素影響，例如入境同隔離，又睇緊歐盟會唔會出疫苗護照，但可能有好多條件，所以好難呢一刻決定到，係會考慮嘅，都係煮到埋嚟先算啦，而家十劃都未有一撇。」今屆奧運女子100米跨欄共設40席，撇除廿多位達入圍門檻12秒84的運動員後，尚餘席位會以世界排名分配，世界排名103的呂麗瑤指未有多留意奧運席位，會盡力而為，「係有機會嘅，但好多嘢都控制唔到，做好自己先。」

男子組方面，受大腿肌肉斷裂困擾多時的張宏峰自19年4月後再次踏足賽場，他於110米跨欄跑14秒28力壓對手，他賽後指時間比練習慢，「條氣唔係好順」，笑說下周出戰系列賽要復仇。全運會及亞運會將於今年下旬及明年舉行，張宏峰上屆亞運前夕因傷缺戰，他憶述當年壓力極大，受傷塞翁失馬，反予他空間調整心理，「18年亞運傷咗無出比出咗好，當年越嚟越大壓力，我練得唔好，就算出到都包尾，咁樣無意思，嗰陣有段時期行路、瞓覺都諗點樣可以跑好啲，又緊張又頹廢，之後無得練就調整咗心態，睇開咗好多。」他續指疫情下見步行步，不會多想能否代表港隊出征，「我會想做好今年先，始終下年嘅事大家都唔知係點。」

欄以外，石錦程和林穎彤分別膺男、女子百米飛人，前者跑10秒63，後者則跑12秒51。

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