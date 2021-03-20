某間能量飲品公司成日贊助極限運動，例如跳傘、山地單車、滑雪咁，差唔多你諗到嘅佢哋都有份。最近佢哋又有新搞作啦，佢哋就將滑翔傘同滑雪撈埋一齊。活動就喺法國一個荒廢嘅滑雪勝地舉行，滑雪好手Valentin Delluc就一路喺唔同大廈之間滑翔又一路喺屋頂、鋼纜上面滑雪，睇見到牙煙，例牌都係講句：大家唔好亂學。

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