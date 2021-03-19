車路士在周五的歐聯八強抽籤，遇上被公認為八隊中整體實力最弱的波圖。主帥杜曹（圖）自今年1月接掌球隊後，藍戰士一直表現平穩，失球比前領隊林柏特帶領時少得多，至今更保持各項賽事13場不敗，令人想起九年前，迪馬堤奧也是季中臨時接手，最後意外地率領球隊捧走隊史首座歐聯獎盃。

車路士在16強雙殺馬德里體育會晉級，2回合比賽竟1球不失，而在杜曹領軍對上的六場各項賽事，都保持清白身，而至今13場不敗中，也只失了2球。周五抽籤，車仔幸運地避過拜仁慕尼黑、曼城及巴黎聖日耳門（PSG）等對手，抽中葡超的波圖，也是昔日兩度領軍的前主帥摩連奴的成名球會。波圖在16強雖踢走有基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的祖雲達斯，但論整體質素，確實在八隊中偏弱，因此這可能是車仔7年來再闖4強的最好時機。

車仔對上一次入4強是13/14球季，而稱霸那1季就是11/12球季。當時，車路士因波亞斯執教不善，油王阿巴莫域治3月決定手起刀落辭退這位葡萄牙籍少帥，改由名宿迪馬堤奧接掌，結果該季在英超最後只排第六，反而收穫了歐聯首冠，在決賽憑互射12碼氣走拜仁，從而取得下屆歐聯入場券。碰巧的是，當年車仔八強淘汰的也是來自葡超的球會、波圖宿敵賓菲加，而且比起上線強隊林立，在下線晉級後，不論面對皇馬或利物浦，因這兩支傳統強隊今季表現都走樣，說不定可複製九年前的奇蹟再入決賽。只不過迪馬堤奧在捧完盃的翌季因戰績欠佳被炒魷，杜曹必不會想重蹈這位前帥的覆轍。文：盧卡東尼