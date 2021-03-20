車路士在歐聯8強抽好籤，將與波圖爭入4強，不過，車仔領隊杜曹認為被視為熱門對球隊並無幫助，並叫大家可以問問祖雲達斯。

車路士自杜曹出任領隊後，各項賽事已13場不敗，球隊在歐聯8強抽中對波圖，但因在武漢肺炎疫情下兩個的旅遊限制，未知屆時兩回合的賽事是否需要如阿仙奴對賓菲加的歐霸盃賽事般要移師中立場舉行。

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