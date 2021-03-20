深受降班威脅的帕爾馬周五雖然憑加斯安奴柏利相隔3,379日後再於意甲士哥，於在上半場倒掛入球而領先，但熱拿亞下半場由後備上陣的施卡馬卡連入兩球，最終以2:1反勝帕爾馬，結束六場不勝。

熱拿亞全取3分後，28戰得3分微升一級至聯賽榜第13位，28戰得19分的帕爾馬繼續排在尾二的第19位，多賽兩場下落後第16位的拖連奴4分。

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