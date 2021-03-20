費基亞周五在下半場作出個人表演，跑半場長驅直進為貝迪斯打開紀錄，協助球隊在西甲主場以2:0擊敗利雲特，多賽一場下積分追平第五位的皇家蘇斯達。

貝迪斯今場形勢佔優，但上半場多次攻勢都無功而還，包括費基亞28分鐘於左路殺入至小禁區前的射門被利雲特門將艾達費蘭迪斯擋出，完半場兩隊互交白卷。

戰至70分鐘，法國的世界盃冠軍隊成員費基亞在中場位置得球後，接連推過數名客軍球員一路殺入禁區並射破費南迪斯大細龍門，射入個人今季聯賽的第三球以及自2019年由里昂加盟以來的第10個入球，為貝迪斯打破僵局。費基亞入球後，舉起了因為父親去世而缺席今場比賽的隊友基斯甸泰路的球衣示意。

貝迪斯打破缺口後5分鐘，桑美占美利斯在門將補射得手，將比數改寫為2:0。費基亞79分鐘則於禁區內失機，貝迪斯結果以2:0戰勝利雲特。目前，貝迪斯28戰得45分繼續排六，與第五位的皇蘇同分但多賽一場，西維爾領先9分排第四位，利雲特35分續居第九位。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！