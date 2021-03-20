蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

世盃外｜拜仁拒放羅拔仔赴英 三獅月尾鬥波蘭仲唔發達？

51分鐘前
羅拔仔很大機會缺席月尾鬥英格蘭的世盃外圍賽

因武漢肺炎疫情的防疫問題，拜仁慕尼黑拒絕讓中鋒羅拔利雲度夫斯基，代表波蘭前往英國出戰世界盃外圍賽。

根據德國現行的防疫條例，即使是球員，如果前往英國等因疫情嚴重而受規限的國家比賽，回國後要強制隔離14天。波蘭會於今月31日造訪溫布萊，與英格蘭在世盃外圍賽I組交鋒，但拜仁體育總監沙利咸美錫向德媒SID表示，如果這項防疫條例仍然生效，他們不會放行羅拔仔前往英國餐賽：「如果從英國回來的人要遵守隔離令，那麼我們無法放他離開。」

至於拜仁教練費歷克周五出席德甲賽前記招，也就這問題重申球會的取態：「我們不同意（放羅拔利雲度夫斯往英國），但如果條例有變，我們才會支持。」

羅拔利雲度夫斯基今季延續勇態，代表拜仁在各項賽事上陣35場入39球，而他也是波蘭國家隊史上入球最多一人，116次替國出征入了63球。雖然拜仁不放行羅拔仔往英國，但這位中鋒仍可代表國家隊在今輪另兩場世盃外披甲，分別是25日作客匈牙利以及28日主場鬥魚腩安道爾，皆因這兩支對手未受德國防疫條例規限。

除了羅拔仔，該隊中堅阿拉巴也面臨同一問題，皆因他所代表的奧地利，會在今月25日作客蘇格蘭，同樣不獲拜仁放行。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

拜仁慕尼黑羅拔利雲度夫斯基波蘭英格蘭費歷克世盃外圍賽世界盃外圍賽
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner