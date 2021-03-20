因武漢肺炎疫情的防疫問題，拜仁慕尼黑拒絕讓中鋒羅拔利雲度夫斯基，代表波蘭前往英國出戰世界盃外圍賽。

根據德國現行的防疫條例，即使是球員，如果前往英國等因疫情嚴重而受規限的國家比賽，回國後要強制隔離14天。波蘭會於今月31日造訪溫布萊，與英格蘭在世盃外圍賽I組交鋒，但拜仁體育總監沙利咸美錫向德媒SID表示，如果這項防疫條例仍然生效，他們不會放行羅拔仔前往英國餐賽：「如果從英國回來的人要遵守隔離令，那麼我們無法放他離開。」

至於拜仁教練費歷克周五出席德甲賽前記招，也就這問題重申球會的取態：「我們不同意（放羅拔利雲度夫斯往英國），但如果條例有變，我們才會支持。」

羅拔利雲度夫斯基今季延續勇態，代表拜仁在各項賽事上陣35場入39球，而他也是波蘭國家隊史上入球最多一人，116次替國出征入了63球。雖然拜仁不放行羅拔仔往英國，但這位中鋒仍可代表國家隊在今輪另兩場世盃外披甲，分別是25日作客匈牙利以及28日主場鬥魚腩安道爾，皆因這兩支對手未受德國防疫條例規限。

除了羅拔仔，該隊中堅阿拉巴也面臨同一問題，皆因他所代表的奧地利，會在今月25日作客蘇格蘭，同樣不獲拜仁放行。

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