法國傳媒報道，巴黎聖日耳門（PSG）已準備開出一份年薪3,000萬歐元（約2.8億港元）的合約，利誘明夏便會約滿的前鋒基利安麥巴比留隊。

《隊報》指，於17由摩納哥轉投PSG的麥巴比，至今仍未與球會達成續約協議，據報利物浦與皇家馬德里已虎視眈眈，密謀在明夏免費簽入這位22歲射手。為了盡快跟麥巴比續約，據報PSG已準備將其年薪由2,500萬歐元，進一步加至3,000萬歐元。

基利安麥巴比今仗在各項賽事，合共已為PSG上陣35場，攻入28球之餘亦有9次助攻。他早前接受傳媒訪問時強調，遲遲未動筆續約並非要「吊高來賣」，而是需要更多時間好好考慮自己的前途。「我們正跟球會討論續約問題。我的想法是一旦續約，就會留在PSG長期發展。」麥巴比說。「我在這裏很愉快，球會與球迷一直都很支持我，我很感謝球會。我想考慮清楚自己在未來數年想做甚麼，以及想到哪些踢球。我知道很快便要下決定，但我目前仍在考慮之中。」

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