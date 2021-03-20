東京奧運組委會周六開會後宣佈，受武漢肺炎疫情影響，今屆奧運將不會讓海外旅客赴日觀戰。

日本傳媒月初已搶先披露，隨着武漢肺炎病毒早前出現變種，日本政府近日提出收緊外國旅客入境限制，由於相信在今夏的奧運期間，亦不會作出重大改變，所以今屆奧運將不會開放讓海外旅客入場觀戰，而日本政府為了減低國民對武漢肺炎疫情的憂慮，亦傾向舉辦一屆「日本人觀眾限定」的奧運。東奧組委會主席橋本聖子周六跟國際奧委會主席巴赫、國際殘奧委員會主席柏辛斯、東京都知事小池百合子及奧運大臣丸川珠代開會後，終於作出有關決定。

「為了讓持有奧運門票的海外觀眾，能夠及早改變旅行計畫，日本的各方已作出決定，宣佈他們在東奧及殘奧舉行期間，將不會獲准進入日本。」東奧組委會發聲明說。

持票海外觀眾將可申請退款，東奧組委會行政總裁武藤敏郎透露，當中涉及大約60萬張奧運門票，以及3萬張殘奧門票。

受武肺疫情影響，原定去年夏天舉行的東京奧運，已延至今年7月23日揭幕。

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