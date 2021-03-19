據巴西傳媒報道，一代巴西球星朗拿甸奴自上月母親離世後，深怕一個人感到孤單，每天與損友開派對和不停飲酒，他的朋友對這位前巴西國腳的生活感到擔憂。

細哨的母親上月因感染武漢肺炎離世，據巴西報章《Extra》引述細哨的朋友指，這位一代巴西球星近期幾乎每天都借酒消愁：「他每日都會開派對，從早上開始就一直飲酒，到第二日早上才會停止，這個情況自他的母親離世後變得越來越嚴重。」

細哨的朋友又表示，雖然這位球星生活無憂，不過卻感到非常孤單，令他身邊的損友有機可乘：「他所居住的地方擁有一切他所需的東西，而且他對朋友非常慷慨，經常招呼朋友到他家中作客，不過他身邊並非每個人都對他真心，我們很擔心他會受到傷害。」

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