【名家足路】

【對決場次︰羅馬vs拿玻里】

上星期推介大家要史浩克04對家，結果禾夫斯堡果然贏足五球，今個禮拜一於食住個勢，介紹大家禮拜日有場意甲大戰，羅馬主場鬥拿玻里。筆者一向對方辛加帶領嘅羅馬唔睇好，特別佢哋踢大戰能力認真麻麻，反而拿玻里連接喺意盃同歐霸出局、教練加度素面臨被炒之際，又可以發揮出打不死嘅小宇宙，近4場聯賽贏足3場，包括上個禮拜作客搞掂AC米蘭，正所謂寧買當頭起，平手盤梗係要拿玻里。

其實筆者覺得拿玻里呢隊波實力唔曳，高列巴尼、恩斯治尼等質素唔錯，要贏佢哋其實唔易。不過呢隊波衰在唔穩定，1月試過炒完費倫天拿6粒，轉個頭又會輸畀維羅納，搞到教練加度素之前一度陷入帥位危機。好在近期喺傷兵梅頓斯、迪亞高迪美、希沙積等主將復出之下，終於踢出兩連勝走勢，賽前距離排第4嘅阿特蘭大只差2分，加度素肯定想保持上仗贏AC米蘭嘅氣勢。

另一睇好拿玻里嘅原因，係羅馬呢隊波真係幫唔落，踢咗大半季對住聯賽榜排前八位嘅球隊，竟然一場都未贏過，首循環仲要俾拿玻里炒過四蛋。羅渣伊賓尼斯、甘貝拿等羅馬後防球員明顯未夠班，踢大戰成日慌失失之餘，上仗聯賽對住17場不勝嘅帕爾馬，都可以輸兩粒。加上射手迪斯高同方辛加鬧不和之後，進攻基本上只靠米希達利恩，未必攻得入拿玻里防線；而且佢哋啱啱周中踢完歐霸盃，體力上點都有啲消耗，今仗梗係捧狀態較佳、心理上又贏晒嘅拿玻里喇！

文：尊嘉

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。