周五NBA常規賽網隊作客魔術，雖然明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）今場轟入本季最佳得分的43分，惟他末節進攻死火只得7分，加上夏登（James Harden）手感冰冷，全場15投僅4中，被魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon）爆發射入其今季最佳的38分，網隊最終輸113:121，六連勝結束，更錯過升上東岸榜首的機會。

網隊作為東岸二哥及一支爭標勁旅，今場面對東岸14位兼帶着九連敗頹勢來應戰的魔術，今場意外地大部份時間處於落後。艾榮上半場已憑16射11中拿下24分，但拍檔夏登今場手感欠佳，首兩節8投1中僅得4分，更陷入犯規麻煩，網隊第二節中段就被拉開12分差距。換邊後，他們再被魔術進一步拉開比數，哥頓和魔術中鋒禾斯域（Nikola Vucevic）各入12分，第三節打出39:22的比數。即使夏登第四節尋回手感，多次搏到犯規，卻換成艾榮進攻死火。網隊始終未能收窄比分，最後斷送六連勝，錯失了取代76人成為東岸榜首的機會，還讓魔術結束了九連敗。今場是艾榮本季第三次得分獲40分+；夏登連續14場得分20+的紀錄則已中斷。

同日常規賽，西岸14位的火箭面對東岸墊底的活塞。今場是火箭中止連敗紀錄的大好機會，惟他們即使五位正選全部得分上雙，包括禾爾（John Wall）和奧拉迪普（Victor Oladipo）分別攻入21分和19分，火箭仍於下半場被活塞拉開比分，一直無法收窄差距。火箭最後再輸一場100:113，錄得19連敗，繼續「刷新」隊史最差連敗紀錄。他們更已經12場比賽輸球分差達到兩位數，追平NBA紀錄。

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