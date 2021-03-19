【名家足路】

下周日英超阿士東維拉主場迎戰熱刺，主隊維拉近6場聯賽只得1勝，在主力基亞利殊因傷缺陣下球隊的成績也同時下滑，不過今仗他有機會可以趕及傷癒上陣。維拉今季整體表現其實相當不錯，甚少出現大敗賽果，季初更一度升上聯賽榜前四位置。三線陣容穩打穩紮，前鋒奧尼屈堅斯今季表現出色，取得10個聯賽入球，更首次入選英格蘭大國腳大軍陣容，加上中堅泰朗明斯一同入選，相信對這支以年輕球員為骨幹的維拉來說，士氣也有一定的提升。

熱刺周中歐霸盃在首回合領先下竟然在次回合反輸三球出局，賽事更加要踢足120分鐘，相信體能絕對會處於下風。熱刺其實最近曾經取得五連勝的佳績，可惜領隊摩連奴在上輪聯賽的北倫敦打吡故態復萌，在這場關鍵戰竟一心死守求和，下半場早段換出加里夫巴利並換入踢法粗糙的穆沙施素高專注防守，怎料拉美拿被趕出場，在踢少一人下最終慘敗於死敵阿仙奴手上。加上周中歐霸盃的表現慘不忍睹，防守方面錯漏百出，賽後更加怪責球員無心為球隊比賽，個人認為摩連奴有少許失去球員的信任。預計熱刺頹勢將會持續，阿士東維拉可以坐和望贏。

另一場英超白禮頓主場對紐卡素的護級大戰，客隊紐卡素由12月中至今只取得2場勝仗，近期傷癒復出的辛特麥斯明表現不及季初搶鏡，領隊布魯士曾經將米基爾阿米朗放到正前鋒位置，但效果並不理想。另一前鋒祖連頓的表現就更加令人感到失望，今季到目前為止只有一個聯賽入球。主隊白禮頓今季表現相當穩定，只是經常在欠運的情況下失分而回，故預計今仗在主場出擊，面對頹勢的紐卡素將可取得勝利。

文：丘建威