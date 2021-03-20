周六東京奧運組委會、國際奧委會，以及日本政府等代表舉行五方會談後，決定東京奧運舉行期間，拒絕海外旅客入境日本觀賽。舉辦東京奧運本身對日本全國而言為極大商機，但現時因疫情影響下，最終會否開放予日本國民及在日人士入場仍是未知數。有學者早前就指出，若今屆賽事最終全面閉門作賽的話，日本將面臨高達2.4兆日元（約1,700億港元）的經濟損失。

周六東京奧組委率先公佈拒絕海外人士入境觀賽，為現代奧運舉行多年歷史以來的首次。至於會否讓日本國民及在日人士入場，至今仍未有定案，不過早前日本奧委會主席山下泰裕受訪時就指表示，為安全起見奧運是有可能「零觀眾」，全程閉門作賽。上月關西大學理論經濟學教授宮本勝浩的數據預計，若最終東奧在完全沒有觀眾的情況下舉行，日本在損失門票收入、酒店及旅遊業各種相關消費下，將會出現高達2.4兆日元的損失。

當然，宮本勝浩的數據指出，空場的經濟損失肯定比直接取消所面臨的4.5兆日元損失為好，加上東京都的緊急狀態令周日完結，若疫情持續有改善的話，日本國民入場的機會依然甚大，唯有企望國民大力在艱難時期大力消費拯救經濟。不過，因為延期以及應付武漢肺炎疫情，今屆奧運的預算已經激增至1.64兆日元（約1,160億港元），創下歷屆之最。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！